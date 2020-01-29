الفلسطينيون: الموقف الموحد رسالة لإسرائيل وأميركا .. وسنتحرك تجاه المنظمات الدولية

الاحتلال يعتدي على فعالية “حماية الأغوار” وإضراب في غزة احتجاجا على خطة ترامب

القدس المحتلة ـ (الخليج 365) ـ وكالات:

اعتبر الفلسطينيون أن موقفهم الموحد خلف قيادة الرئيس محمود عباس رسالة لإسرائيل وأميركا مبينيين عزمهم على التحرك تجاه المنظمات الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن “الموقف الفلسطيني الموحد خلف سياسة الرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن، هو بمثابة رسالة لإسرائيل وأميركا بأن شعبنا الفلسطيني موحد خلف قيادته لإسقاط هذه الصفقة التي لن تمر “.

وأضاف في تصريح للصحفيين، إن جميع الفصائل الفلسطينية شاركت في اجتماع الثلاثاء ، وأكدت دعمها لموقف الرئيس محمود عباس، وسيكون هناك اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة الأسبوع المقبل لتمتين الوحدة الوطنية ولمواجهة الصفقة الأميركية ـ الإسرائيلية.

وأشار أبو ردينة، إلى أن “التحرك الفلسطيني سيكون باتجاه جامعة الدول العربية وقمة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن الدولي، وفق جدول زمني محدد لمواجهة صفقة القرن، ووضع الجميع عند مسؤولياتهم، ويترافق ذلك مع حراك شعبي على الأرض”.

وقال أبو ردينة إن “الرئيس يتلقى اتصالات هاتفية من الزعماء العرب ومن الاتحاد الأوروبي، تؤكد دعم الموقف الفلسطيني، حيث تلقى بالأمس اتصالا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الاتحاد الأوروبي، واليوم تلقى اتصالا من الرئيس اللبناني ميشيل عون”.

وشارك الآلاف من الفلسطينيين في فعالية شعبية دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ضمن حملة “حماية الأغوار”.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين بالضرب المبرح، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، كما منعت الطواقم الصحفية من تغطية الحدث.

وشدد جيش الاحتلال من إجراءاته العسكرية في الأغوار، ونصب العديد من الحواجز العسكرية الطيّارة في مختلف المناطق، ومنع الحافلات التي تقل الفلسطينيين من الوصول إلى الأغوار.

وشملت الحملة التي تركزت في مواقع عدة على امتداد الأغوار الشمالية، مساندة الفلسطينيين للوصول للأراضي التي منعت قوات الاحتلال أصحابها من زراعتها، وتنفيذ نشاط لحراثة هذه الأراضي.

وفي غزة عم إضراب شامل القطاع رفضا للخطة الأميركية للسلام.

وجرى تعطيل المؤسسات الحكومية والمدارس وإغلاق المحال التجارية، تلبية لدعوة من لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن الإضراب يشمل كل مرافق الحياة في قطاع غزة ما عدا وزارة الصحة، ويهدف لتوجيه رسائل واضحة بأن “صفقة القرن المشؤومة لن تمر وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها”.

وحثت اللجنة على “رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية، تعبيراً عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للصفقة الأميركية”.