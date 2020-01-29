الرئيس العراقي يمهل الكتل السياسية يومين لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة

الحكومة تطمئن الموظفين بتأمين الرواتب

بغداد ـ وكالات:

أمهل الرئيس العراقي برهم صالح أمس الكتل السياسية المعنية في العراق يومين وحتى الأول من الشهر المقبل لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الرئيس العراقي في رسالة إلى الكتل النيابية :”حتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، و إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت المقبل أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية”. وأضاف :”أدعو الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف”. وقال :”لقد أخذت الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من القتلى والضحايا من المتظاهرين السلميين و القوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الأكبر تكمن في الوصول إلى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد أن الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد أكبر”.

الى ذلك، صرح مسؤول عراقي بأن حكومة بلاده أمّنت رواتب الموظفين والمتقاعدين للعام الحالي على الرغم من عدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2020. وقال مـظـهـر مـحـمـد صالح المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي لصحيفة “الصباح” الصادرة أمس الأربعاء: “نطمئن الموظفين والمتقاعدين بتأمين الرواتب للسنة المالية الحالية 2020 ، ولا مـسـاس فـيـهـا، لا سـيـمـا أن الـتـدفـقـات الـنـقـديـة للموازنة مطمئنة”. وأضاف: “هناك تـحـركـات وتفـاهـمـات بين مجلسي الـنـواب والــوزراء لتقديم مـوازنـة قابلة للتطبيق، تلبي أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والعمل مستمر بإعدادها من قبل وزارة المالية المعنية بالأمر، على الرغم من أن الحكومة هي حكومة تصريف لا يمكن أن تمرر مشاريع قوانين”. وأوضح أن “موازنة العام الحالي 2020 بحاجة إلى إعادة هندستها باتجاه تقليل النفقات، وخفض العجز وتعظيم بعض الموارد وخلق ما يسمى بالاستدامة المالية ، أي تكون الموازنة لها القدرة عـلـى الانـفـاق، وهــذا يـحـتـاج إلـى وقـت لإعـدادهـا بالشكل الصحيح”.