حسين سعيد: لن اعمل رئيساً للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

رياضة 2020-01-29 | 22:30 306 مشاهدة اكد النجم الدولي ورئيس اتحاد الكرة الاسبق، حسين سعيد، عدم رغبته بالترشح لرئاسة اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة. وقال سعيد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" ان "البعض يتسائل حول مدى صحة خبر ترشيحنا لرئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ويتحتم علينا الإجابة". واضاف "ليس لدي الرغبة للعمل في اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ومستعد لخدمة بلدي العراق بعيدا عن المناصب".



وانتشرت انباء تفيد بان سعيد مرشح قوي لرئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لاعضائه. وانتشرت انباء تفيد بان سعيد مرشح قوي لرئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لاعضائه. المحرر: محمد خليل

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