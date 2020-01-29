النقل: نسعى الى تنشيط التبادل التجاري بين دول الشرق والغرب

اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، عن سعيها الى تنشيط التبادل التجاري بين دول الشرق والغرب، فيما اشارت الى ان قرار استملاك الاراضي و ادراجه ضمن مشاريع الوزارة لما له من اهمية كبيرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير النقل عبد الله لعيبي ترأس اليوم، الاجتماع الرابع للجنة الامر الديواني ٧٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بانضمام العراق الى مبادرة الحزام والطريق في مقر ديوان الوزارة بحضور اعضاء اللجنة من ممثلين وزارات الدولة وجهاتٍ معنية اخرى".

واكد لعيبي "وزارة النقل حرصت على عقد اجتماعات اللجنة بصورة مستمرة لاهتمامها الجدي بهذة المبادرة المهمة بشكل خاص،بدءً من تهيأة وثائق ادراج وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة بالمبادرة في مقدمتها مشاريع السكك الحديد والمواني والطرق من تصاميم تفصيلية ودراسات جدوى اقتصادية وأيضا استملاك الأراضي الواقعة ضمن مسارات خطوط السكك وفق أولويات هذة المشاريع لتنفيذها بشكل متزامن مع إنشاء ميناء الفاو الكبير".

واضاف "جاء قرار مجلس الوزراء المرقم ١٠ في 14 كانون الثاني الحالي، بشأن استملاك الاراضي الواقعة على مسار مشروع سكة حديد بصرة _فاو ،بطول ٩٨ كم والذي يربط ميناء الفاو بشبكة سكك حديد الوطنية والمخطط ادراجه ضمن مشاريع وزارة النقل لما له من اهمية كبيرة كونه يمثل عامل تنمية اقتصادي رئيسي للبلاد يضاهي الثروة النفطية بالعائدات المالية من جانب ومن جانب اخر يعتبر عامل من عوامل الاستقرار السياس يساعد على فتح افاق التعاون بكافة المجالات بين الدول".

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وقد تمخض الاجتماع عدد من القرارات كان اهمها:

اولاً - مفاتحة السلطات الصينية والتركية عبر القنوات الدبلوماسية لتشكيل لجنة ثلاثية عراقية صينية تركية تخص مبادرة الحزام والطريق وبما يؤمن تسيير انتقال البضائع والسلع عبر موانى العراق والقناة الجافة بين الشرق والغرب وبالاتجاهين .

ثانياً- تكليف ممثل الخارجية بوضع خارطة طريق للخطوات الواجب المضي بها لأنظمام بلدنا لهذه المبادرة رسمياً.

ثالثاً- تكليف الموانئ العراقية بوضع دراسة نوعية عن نقل البضائع من ميناء چوادرالباكستاني باتجاه ميناء الفاو الكبير فالحدود العراقية التركية وبالعكس بالاشتراك مع السكك الحديد .

يذكر ان دور وزارة النقل في لجنة الامر الديواني رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٨ تسريع وتسهيل اجراءات انضمام العراق الى المبادرة وبنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية موضحاً ان اللجنة شكلت بناء على مقترح وزارة النقل بصفتها تمتلك المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية من اهمها ( مشروع الفاو الكبير ، مشروع القناة الجافة مشروع سكك حديد وطرق سريعة ) جميعها تجعل العراق ممر ترانزيت رئيسي لنقل البضائع وسلع دول الشرق باتجاه الاسواق الاوربية .