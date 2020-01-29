مظاهرات فلسطينية بمنطقة تقترح "خطة ترامب" ضمها لإسرائيل

تظاهر مئات الفلسطينيين، الأربعاء، على أراضي قرية تياسير في منطقة "وادي الأردن" بالأغوار شمال الضفة الغربية احتجاجا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تضع المنطقة تحت سيادة إسرائيل.

وعلى أطراف قرية تياسير توجه المتظاهرون في مسيرة سلمية نحو منطقة "البرج" للاحتجاج على خطة ترامب، وتقدم جنود إسرائيليون لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة.

وأطلق الجنود قنابل الصوت باتجاه المتظاهرين وحاولوا منعهم بالعراك بالأيدي، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

وأراضي قرية تياسير منبسطة، وتقع في منطقة منخفضة يحيط بها جبلان، شيد الجيش الإسرائيلي على قمة أحدهما برجا للمراقبة يقف عليه جنود، وعليه، أطلق الأهالي على المنطقة اسم "البرج".

وهتف المتظاهرون عند وصولهم إلى منطقة "البرج" التي يعتبرها الجيش منطقة عسكرية بالكامل بحجة أنه يستخدمها للتدريب: "لن تمر هذه الصفقة لن تمر".

وحاول فتيان إلقاء الحجارة على الجنود إلا أن مسؤولين من المظاهرة منعوهم حرصا على "سلمية المظاهرة"، بحسب ما أوضحوا للفتيان.

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وتقوم خطة ترامب على اقتراح "حل واقعي بدولتين" مع عاصمة "في القدس" والاعتراف بسيادة إسرائيل على أراض محتلة، ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين وضم "وادي الأردن".





ورد الرئيس محمود عباس على خطة ترامب بقوله: "لن تمر، الشعب الفلسطيني سيواصل الكفاح حتى تحصيل حقوقه، مؤكدا المظاهرات السلمية".

ووصل المتظاهرون لمساندة أصحاب الأراضي من مختلف المدن الفلسطينية بدعوة من الفصائل الوطنية، وبينهم مسؤولون فلسطينيون ووزراء.

ووقعت مواجهات، الأربعاء، بين شبان فلسطينيين تظاهروا ضد خطة ترامب في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، في مدن رام الله وبيت لحم وأريحا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في مدينة البيرة بالقرب من مستوطنة بسغوت الإسرائيلية، وفي قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله، حيث وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ طواقمها تعاملت "مع 41 إصابة خلال مواجهات متفرقة في الأغوار الشمالية ومخيم العروب وطولكرم والبيرة".

وأضافت أن "الإصابات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي". وأكدت "نقل 3 إصابات بعيارات إلى المستشفى".