ماذا قال العالم عن خطة ترامب للسلام؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن في مؤتمر صحفي عن بنود خطة السلام الأمريكية بين إسرائيل وفلسطين ردود الأفعال العربية والدولية عن صفقة القرن، جاءت بالرفض والقبول.
توالت ردود الفعل على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها القاطع للخطة وتمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
عربيا، أعلن كل من السعودية ومصر والإمارات والأردن الوقوف إلى جانب فلسطين في قضيتها العادلة، مؤكدة أهمية التوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي.
دوليا أكد كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إعطاء فرصة للنظر إلى خطة السلام التي أعلنها ترامب وتشجيع عملية السلام، تمهيدا لانخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مفاوضات شاملة.
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