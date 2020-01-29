سخرية روحاني ترتد عليه.. مسؤول أفغاني: لسنا في عزلة

هاجم كبير مستشاري الرئيس الأفغاني تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني يتهكم فيها على بلاده، داعيا الأخير للتعلم من كابول التي ليست في عزلة عالميا.

وتداول مغردون على موقع تويتر مقطعا مصورا يظهر به روحاني منتقدا استمرار الاقتراع يدويا في الانتخابات الإيرانية، في حين تمكنت أفغانستان من التوصل إلى التصويت إلكترونيا، وسط ضحكات عدد من الحضور معه.

وطالب شاه حسين مرتضوي مستشار الرئيس الأفغاني أشرف غني، روحاني بعدم السخرية من كابول والتعلم من تجربتها، حسبما أوردت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية من بريطانيا.

وأضاف مرتضوي في انتقاد ضمني للنظام الإيراني أن أفغانستان بعد 40 عاما من الحرب تسعى حاليا نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، ولديها تماسك ديني ونشاط إعلامي حر.

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واستطرد مستشار الرئيس الأفغاني أن بلاده ليس لديها سجناء سياسيون بينما لم تودع منافسين بالانتخابات رهن السجن أيضا، بل أصبح أحد المنافسين الانتخابيين شريكا بالسلطة قبل 5 سنوات، حسب قوله.

وأشار شاه حسين مرتضوي إلى أن أفغانستان لم تسجن صحفيين فضلا عن كونها ليست مجتمعا أحاديا حيث تتمتع بمزايا جيدة لا تمتلكها دول مجاورة لها.

واختتم الناطق باسم لجنة الانتخابات الأفغانية عبدالعزيز إبراهيمي أن "الأفغان خاضوا الانتخابات في وضع صعب بينما لم تتعرض بلادهم لعزلة عالمية".

يذكر أن رئيس الوزراء الأفغاني الأسبق قلب الدين حكمتيار اعتبر إيران أكثر دولة أضرت بلاده، مشددا على أن التصدي لها يبدأ من كابول.

وأكد حكمتيار، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، ديسمبر/كانون الأول 2018، أن طهران تتلاعب بأمن أفغانستان، مشيراً إلى أن الحل تجاه الزحف الإيراني يجب أن يكون أفغانيا.

وقال رئيس وزراء أفغانستان الأسبق إن إيران كان لها الدور الأكثر سلبية في أفغانستان، فهي توظّف أموالها لاستمرار الحرب في أفغانستان ومنع استقرارها.