رئيس المؤسسة للنفط بطرابلس: اتهام مؤسسة النفط بدعم الإرهاب عارٍ من الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365

نفى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، الادعاءات الموجهة إلى المؤسسة بدعمها للإرهاب، قائلا: إن “اتهام المؤسسة الوطنية للنفط بدعم الإرهاب عارٍ تماما من الصحة”.



وأوضح صنع الله في تصريحات نشرتها المؤسسة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن مؤسسة النفط تعلن عن إيراداتها الشهرية “بالقرش”، حسب تعبيره، منوها إلى أن قمة برلين حول ليبيا قد أثنت على شفافية المؤسسة، ودعت باقي المؤسسات إلى الاقتداء بها، على حد قوله.

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وقال صنع الله، إن المؤسسة لم تتوقف عن تحذير المؤسسات المالية من عدم الإفصاح عما يخص توزيع الإيرادات النفطية وأوجه إنفاقها، مشيرا إلى أن “البعض يستغل الأمر بشكل سيئ خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار صنع الله، إلى “تحويل كل الإيرادات المحصلة من مبيعات النفط والغاز إلى المصرف المركزي في طرابلس، وأنه لا دخل لها في توزيع هذه الأموال”، مجددا دعوته إلى إعادة فتح الموانئ النفطية.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أن إغلاق النفط ألحق أضرارا على آبار النفط وإنتاج الطاقة الكهربائية والخسائر التي أصابت الاقتصاد الليبي بشكل عام جراء إغلاق النفط، محذرا من أن الخسائر اليومية لإيقاف حقول النفط تقدر بنحو 55 مليون دولار يوميا.

وتحدث مصطفى صنع الله عن رسالته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التي دعاه فيها إلى التدخل لإلغاء قرار إقفال الموانئ والحقول النفطية بالمناطق الوسطى والشرقية، وإصدار توجيهات بالتراجع الفوري عن هذه التعليمات وإلغائها خدمة للمصلحة العامة، وفق قوله.