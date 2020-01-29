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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيس سعيّد في أول زيارة رسمية له منذ توليه رئاسة البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365
يقوم الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد بزيارة رسمية الى الجزائر هي الأولى له منذ توليه رئاسة البلاد منذ ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد مصدر رسمي يوم الأربعاء.
وكان سعيّد أعلن غداة انتخابه رئيسا للبلاد أن الجزائر ستكون أولى الدول التي يزورها باعتبار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
وأفادت الرئاسة التونسية أن سعيّد الذي زار فقط مسقط لأداء واجب العزاء إثر وفاة السلطان قابوس، سيقوم بزيارة الأحد للجزائر تستمر يوما واحدا.
وتأتي الزيارة بعد أسبوع من احتضان الجزائر لاجتماع وزراء خارجية المنطقة حول الملف الليبي وتداعيات التصعيد الذي يهم بدرجة أولى البلدين.
وتنسق سلطات البلدين باستمرار بخصوص الملف الأمني ومكافحة المسلحين والجماعات المتطرفة المتمركزة أساسا في المناطق الجبلية الحدودية بينهما.
كما يمثل التعاون الاقتصاي والطاقي أولوية لتونس خصوصا وأنها تستفيد من الغاز الجزائري لتغطية احتياجاتها.
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