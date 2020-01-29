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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلام إسرائيلية :إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة إسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن صاروخًا انطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في غلاف القطاع، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات.
وذكرت القناة الـ ”13“ الإسرائيلية، أن صاروخًا واحدًا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في الغلاف.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف القطاع، وأنه يتم فحص تفاصيل الحدث.
وتزامن إطلاق الصاروخ مع توتر تشهده الأراضي الفلسطينية في أعقاب إعلان الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم ”صفقة القرن“.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التوتر في الأراضي الفلسطينية، وخشية من تطور التصعيد بسبب حالة الغضب الفلسطينية من إعلان صفقة القرن
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