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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يحذر مستشار الأمن القومي السابق من نشر مذكراته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365
أصدر البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرا رسميا إلى مستشار الأمن القومي السابق "جون بولتون" لثنيه عن نشر كتابه "الغرفة حيث حدث الأمر" الذي يحوي مذكراته.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم أن بولتون لم يعلق على هذا التطور حتى الآن.
يأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق.
وأقال ترامب بولتون في شهر سبتمبر 2019 بعد حوالي عام ونصف من توليه منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي.
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