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علاج أسترالي يعيد الأمل لمصابي كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم العالم

استعاد العالم جانبا من تفاؤله أمس، بعدما نجح علماء أستراليون في تخليق نسخة من فيروس كورونا المتحور الجديد في بيئة مختبرية، ليصبحوا أول فريق من العلماء خارج الصين يحقق الانفراجة الطبية التي يمكن أن تمهد الطريق نحو تطوير لقاح.

وذكر معهد بيتر دوهرتي بيتر للعدوى والمناعة في ملبورن أمس، أن علماء المعهد استحدثوا بنجاح الفيروس من عينة أخذت من مريض مصاب في 24 يناير الحالي.

وأضاف المعهد أنه سيتم تشارك المختبرات المتخصصة التي تعمل بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، بالإضافة إلى مختبرات أسترالية، للمساعدة في مكافحة الفيروس.

وسيساعد الفيروس في التشخيص الدقيق للمرض والمساعدة في تقييم فعالية اللقاحات التجريبية ضد التفشي القاتل، الذي كان مصدره مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.

وذكر جوليان دروس، رئيس مختبر التعرف على الفيروسات في معهد «دوهيرتي» أن استحداث الفيروس يمثل «انفراجة كبيرة»، حيث إنه يسمح بالفحص الدقيق وتشخيص الفيروس عالميا.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تخليق فيروس كورونا عبر زراعة خلايا خارج الصين، حيث أعلنت السلطات سابقا عن تسلسل المجموع الجيني جينوم للفيروس، الأمر الذي أفاد في التشخيص.

ارتفاع الوفيات

وارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد بشكل حاد أمس إلى 132 حالة مع تسجيل نحو 1500 إصابة جديدة في الوقت الذي قالت فيه اليابان إنها أجلت مواطنين من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس في وسط الصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الصين عدد المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) المسجل لديها، والتي ذكرت أنه كان يبلغ 5327 حالة. وقتل سارس وهو سلالة أخرى من كورونا حوالي 800 شخص في عامي 2002 و2003.

28 إصابة في كوريا

وذكرت سلطات السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية أن 28 شخصا يخضعون للفحص للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المتحور الجديد، لكن ليس هناك أي حالات إضافية منذ تأكيد إصابة شخص رابع بالمرض في البلاد الاثنين، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.

ومع انتشار المرض سريعا في الصين، بحث دبلوماسيون كبار من سول وبكين سبل مكافحة التفشي معا، من بين ذلك إجلاء كوريين من مدينة ووهان، مركز الأزمة.

وذكرت سلطات الحجر الصحي أن إجمالي 28 شخصا في كوريا الجنوبية يشتبه بإصابتهم بالفيروس، الذي نشأ في الصين.

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تويوتا تتوقف

وأعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات وقف أنشطتها في الصين حتى 9 فبراير المقبل لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات التي قلصت أو أوقفت أنشطتها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 130 شخصا حتى الآن.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ماكي نيمي المتحدث باسم تويوتا القول إنه «في ضوء العوامل المختلفة، بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية وموقف إمدادات المكونات كجزء حتى يوم 29 يناير، قررنا وقف العمل بمصانعنا بالصين حتى 9 فبراير».

تعليق الطيران

وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية أمس، تعليق جميع الرحلات الجوية إلى البر الرئيس الصيني على الفور، بعدما أعلنت الصين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين إلى 132 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الشركة علقت أيضا الحجوزات على موقعها للرحلات المباشرة من لندن إلى بكين وشنغهاي حتى مارس المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الشركة صباح أمس إن الشركة تعمل على «تقييم الوضع» بعد أن طالبت الحكومة البريطانية بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين بسبب فيروس كورونا.

7 حالات في ماليزيا

وسجلت السلطات الماليزية المختصة ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد)، ليرتفع إجمالي الحالات إلى سبعة أشخاص جميعهم صينيون.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام في بيان إن هناك 78 حالة مشتبها بها وما زالوا رهن التشخيص وظهور نتائج الفحوص، مشيرا إلى أن معظم الحالات سجلت في ولاية جوهور الجنوبية على الحدود مع سنغافورة.

وأوضح أنه تم تشخيص الحالات المشتبه بها خلال الفترة ما بين 10 و28 يناير الحالي، مضيفا أن من بينهم 39 ماليزيا و36 صينيا بالإضافة إلى أردني وبرازيلي وتايلاندي.

ارتفاع أسعار الغذاء

وارتفع مؤشر «تشاينا شوجوانج» اليومي لأسعار الجملة للخضراوات في الصين أمس بنسبة 9ر4%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 سنوات، مسجلا 45ر195 نقطة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن ارتفاع تكاليف الغذاء يضاف إلى قائمة المخاوف والتحديات المتزايدة التي تواجهها الصين في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المتحور.