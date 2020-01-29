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إيران تمنع أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة من حضور الجنازات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

منعت طهران أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية من السفر لكندا لحضور الجنازات.

وقالت مواقع إن عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الكنديين رفعت شكوى ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الحالي، مما أدى إلى مقتل 176 راكبا كانوا على متنها.

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ونقلت «العربية نت» عن «المركز الدولي لحقوق الإنسان» ومقره في تورنتو، أنه يتخذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعيا لتحقيق العدالة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «غاردينر ميلر أرنولد إل إل بي» القانونية، وأكد المركز في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أنه «تم رفع دعوى ضد إيران نيابة عن عائلات ضحايا رحلة الطيران رقم PS752 الأوكرانية».

ورفعت الدعوى أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي تم إقراره عام 2012 بعنوان «العدالة لضحايا الإرهاب».

يذكر أن اعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين تسبب في تدويل القضية.