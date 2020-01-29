شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة
نظمت البعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة حفل استقبال في نيويورك أخيرا بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، بحضور مندوبين ممثلين عن الدول الأعضاء ودول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية.
وأكد المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي السفير أجشين مهدييف، أن المنظمة تدافع بقوة عن الاعتدال والتسامح وتنبذ جميع أشكال التعصب والتطرف والتحيز.
فيما ألقى المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، كلمة أبرز فيها أهمية وشأن منظمة التعاون الإسلامي، مسلطا الضوء على دور المنظمة في تعزيز السلام والتضامن، والحث على الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة المراقبة الأممية تحتفل بيوبيل التعاون الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.