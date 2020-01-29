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الإرياني: لا مفاوضات قبل الانسحاب من الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الدعوات لعقد مفاوضات الحل الشامل للأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في ظل تصعيد الميليشيات وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقات السابقة أمر مرفوض.

وقال الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «نرفض رفضا قاطعا الحديث عن أي مفاوضات للحل الشامل قبل التنفيذ الكامل وغير المشروط لبنود اتفاق السويد بخصوص الوضع في محافظة الحديدة اليمنية، وإطلاق الأسرى والمختطفين كلهم، ورفع الحصار عن محافظة تعز».

وأشار إلى أن أي دعوة لعقد مفاوضات قادمة قبل تنفيذ اتفاق السويد وإنهاء التصعيد العسكري من قبل مرتزقة طهران «الميليشيات الحوثية»، هي مجرد خطوة عبثية لامتصاص الغضب الشعبي، وضرب حالة الاصطفاف الوطني خلف الشرعية والجيش الوطني اليمني، وإعطاء الميليشيات فسحة من الوقت لتعويض خسائرهم البشرية وإعادة ترتيب صفوفهم.