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اتفاق مرتقب ينهي خلاف سد النهضة.. وترمب يحضر التوقيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

بدأ في العاصمة الأمريكية أمس اجتماع ضم وزراء الخارجية والمياه لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلين للبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية (كمراقبين)، بهدف صياغة اتفاق نهائي شامل بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، بعد أن توصلت الدول الثلاث منتصف يناير الحالي إلى توافق على نقاط أساسية. وتوقعت مصادر أمريكية أن تشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقية شاملة تنهي الجدل الذي أثير طويلا حول السد، مشيرة إلى وجود رغبة قوية لدى الأطراف المتفاوضة في حسم النقاط الخلافية التي سبق تأجيلها.

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وتوقعت المصادر حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوقيع على الاتفاق النهائي، الذي قد يؤدي إلى فتح آفاق التعاون بين الدول الثلاث.

واعتبرت المصادر أن المساعي الأمريكية للتدخل هدفها الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية والصديقة مع الدول المشاركة في هذه المفاوضات، والتي لها بالفعل مصالح قوية مع الولايات المتحدة في المنطقة.

وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد في عام 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيس لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء، وقد أنجزت نحو 70% من بنائه، لكن مصر تترقب تأثيره على حصتها من المياه البالغة 5ر55 مليار م3.