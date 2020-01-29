أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أول صاروخ من قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء.
وقال جيش الاحتلال، في بيان رسمي له مساء اليوم: "قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل"، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل "بدولتين".
ونشر ترامب، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، خارطة للحدود المقترحة مستقبلاً للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في إطار خطته للسلام التي أعلنها في وقت سابق.
وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشياً مع وعد أطلقه الرئيس الأميركي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل عملي بعد «خطة ترامب».. إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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