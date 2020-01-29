الخارجية التركية: فرنسا هي التي يقع عليها اللوم في عدم استقرار ليبيا

ردت ​وزارة الخارجية التركية​، على الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، مشيرة الى أن "​فرنسا​ هي التي يقع عليها اللوم في عدم استقرار ​ليبيا​"، لافتة الى انه "لم يعد سرا تقديم فرنسا دعما لا مشروط لقوات المشير ​خليفة حفتر​ لتكون صاحبة الكلمة حول موارد ليبيا الطبيعية". إضغط للمزيد

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