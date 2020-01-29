ترامب يهاجم بولتون ويوقع الاتفاق التجاري الثلاثي مع المكسيك وكندا

هاجم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بقوة، مستشاره السابق للأمن القومي ​جون بولتون​، الذي أعرب عن استعداده الإدلاء بإفادته في المحاكمة الهادفة للبت في عزل الرئيس، متهما اياه أنه : "رجل رفض وظيفة سفير في ​الأمم المتحدة​ منذ سنوات، ولم يُقبل بأي عمل آخر منذ ذلك الحين، رجل (توسل) إلي لأعطيه عملا، لا يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، ومنحته العمل رغم أن كثرا قالوا لي (لا تفعل ذلك، سيدي)...".

وأشارترامب، الى أن بولتون "نال العمل، ثم تحدث خطأ عن (النموذج الليبي) على التلفزيون، وارتكب هفوات أخرى كثيرة، ثم طرد، لأنه، صراحة، لو استمعت إليه لكنا الآن في الحرب العالمية السادسة، ثم يذهب ليكتب كتابا كاذبا وشريرا. كلها معلومات متعلقة ب​الأمن​ القومي. من يفعل ذلك؟"

ويستعد بولتون لنشر كتاب يقول فيه إن دونالد ترامب أخبره عن نيته حجز مساعدة عسكرية إلى ​أوكرانيا​ إذا لم تفتح تحقيقا بشأن المرشح الديمقراطي للرئاسة ​جو بايدن​ وابنه هانتر.

ونفى ترامب ذلك متهما بولتون بأن كل ما يسعى إليه هو "أن يبيع كتابه". ويواجه ترامب محاكمة للبت بعزله في مجلس الشيوخ، أطلقتها المعارضة الديمقراطية، على خلفية قضية أوكرانيا.

Advertisements

ومن جهة أخرى، وقع ترامب، الاتفاق التجاري الثلاثي الجديد مع كندا والمكسيك بعد أشهر من المفاوضات.

وصرح، خلال حفل التوقيع في البيت الأبيض، أنه "اليوم نضع حدا لكابوس اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)".

و"نافتا" هو الاسم المختصر لـ "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية"، وتم استبدالها بـ "اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا" الذي أقره الكونغرس منتصف كانون التاني الماضي.