مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: للتصويت على مشروع قرار بشأن صفقة القرن بوجود عباس

أمل مندوب ​فلسطين​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​رياض منصور​، خلال جلسة ل​مجلس الامن​، أن "يصوت المجلس على مشروع قرار بشأن خطة ​السلام​ الأميركية خلال وجود الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​"، مشيراً الى ان "عباس سيتحدث في ​مجلس الأمن الدولي​ خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام". إضغط للمزيد

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