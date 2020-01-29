"الصحة" التركية تنفي وجود حالات "كورونا" في أقسراي وإزمير وإسطنبول

أعلن وزير ​الصحة​ التركي، فخر الدين قوجه، "عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد".

وأكد قوجه، في تصريح للصحفيين، أنه "لم يتم تشخيص فيروس كورونا الجديد في الحالات المشبوهة في ولايات أقسراي وإزمير و​إسطنبول​".

وكان قد خضع أحد المواطنين ​الصين​ين، في ولاية أقسراي، للمراقبة الطبية، للاشتباه في إصابته بالفيروس، بعد أن ظهرت عليه بعض عوارض المرض، من ارتفاع درجات الحرارة والإسهال والغثيان. ليتبين أن حالته ليست خطيرة وأنه لا يحمل المرض.