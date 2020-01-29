السلطات في فنلندا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات في ​فنلندا​ عن "تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا". هذا وبحسب الحصيلة ​الجديدة​ التي نشرتها ​السلطات الصينية​ فقد ارتفع عدد المواطنين المصابين بفيروس "كورونا" الجديد إلى 6078، مع تأكيد أكثر من 1500 إصابة.

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