ترامب: وصلنا الى 5000 جندي في العراق وسنقلل العدد

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه غدا في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد، وأريد من الجميع، جمهوريون وديمقراطيون، أن يصوتوا بقلوبهم".
وكانت واشنطن قد رفضت طلبا عراقيا بسحب القوات الأميركية من العراق، وهو الطلب الذي وجهه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تماشيا مع قرار البرلمان، بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي سليمان بغارة أميركية
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