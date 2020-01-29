ترامب: وصلنا الى 5000 جندي في العراق وسنقلل العدد

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أنه "بالنسبة لقرار الحرب في ​العراق​ الذي يتم التصويت عليه غدا في ​مجلس النواب​، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد، وأريد من الجميع، جمهوريون وديمقراطيون، أن يصوتوا بقلوبهم".

وكانت ​واشنطن​ قد رفضت طلبا عراقيا بسحب ​القوات الأميركية​ من العراق، وهو الطلب الذي وجهه رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، تماشيا مع قرار البرلمان، بعد مقتل قائد "​فيلق القدس​" الإيراني، ​قاسم سليماني​، ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ أبو مهدي سليمان بغارة أميركية

إضغط للمزيد