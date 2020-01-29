بوتين: وضعنا جملة من الإجراءات الهادفة إلى منع تفشي الكورونا في روسيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه يعلم "أن الالتهاب الرئوي والإنفلونزا يوقعان خسائر بشرية في جميع دول العالم تقريبا، بما فيها دولتنا، لذا علينا جميعا أن نقلل من هذه الخسائر إلى أدنى حد، وأن نعمل ما في وسعنا لمنع حدوث مثل هذه الحالات لدينا".
ولفت بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين، عقده لبحث سبل الوقاية من تفشي فيروس "كورونا" الجديد في روسيا، الى أن "ما يزيد الامر تعقيدا بالنسبة الى فيروس كورونا الجديد هو كونه ظاهرة جديدة، والسؤال هو عن مدى جاهزيتنا لمواجهة هذا التحدي".
وشدد على أنه مقتنع بأن "وزارة الصحة وهيئة المراقبة وحماية حقوق المستهلكين، ستعملان ما كل ما يمكنهما فعله حتى لا يكون ما هو مفاجئ لنا".
وفي تطرقه إلى انتشار "كورونا" الجديد في الصين، أشار بوتين إلى أن "هذا المرض قد أدى إلى وفيات عديدة"، مذكرا بأن "الحكومة الروسية وضعت جملة من الإجراءات الهادفة إلى منع تفشي هذا الفيروس في روسيا".
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