أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أنه "من الممكن جدا أن اجتماع أوبك + قد يجري تقديمه إلى شهر شباط بدلا من الموعد المقرر في شهر آذار، بسبب فيروس "كورونا".
وحول التأثير المحتمل على أسعار النفط لتفشي فيروس كورونا، لفت عرقاب الى ان "الجميع في تشاور مستمر مع وزراء الطاقة لدول أوبك وسيتم اتخاذ قرارات في الأيام القادمة".
هذا وكانت سلطات الصين قد أبلغت في 31 كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن اندلاع الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الجزائري: احتمال تقديم موعد اجتماع "أوبك+" بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.