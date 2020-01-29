وزير الطاقة الجزائري: احتمال تقديم موعد اجتماع "أوبك+" بسبب "كورونا"

أعلن وزير ​الطاقة​ الجزائري محمد عرقاب، أنه "من الممكن جدا أن اجتماع ​أوبك +​ قد يجري تقديمه إلى شهر شباط بدلا من الموعد المقرر في شهر آذار، بسبب فيروس "كورونا".

وحول التأثير المحتمل على أسعار ​النفط​ لتفشي ​فيروس كورونا​، لفت عرقاب الى ان "الجميع في تشاور مستمر مع وزراء الطاقة لدول أوبك وسيتم اتخاذ قرارات في الأيام القادمة".

هذا وكانت سلطات الصين قد أبلغت في 31 كانون الأول الماضي، ​منظمة الصحة العالمية​ عن اندلاع الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.