روحاني عن صفقة القرن: كفى محاولات حمقاء وإنها الخطة الأكثر مخادعة بالقرن

انتقد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "خطة ​السلام​ الأميركية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، التي أعلن عنها أمس الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، قائلاً "كفى محاولات حمقاء، إنها الخطة الأكثر مخادعة في القرن".

هذا وكان ترامب قد اعلن في وقت سابق عن "خطة السلام" المقترحة بين ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​.