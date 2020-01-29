روحاني عن صفقة القرن: كفى محاولات حمقاء وإنها الخطة الأكثر مخادعة بالقرن

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "خطة السلام الأميركية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، التي أعلن عنها أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، قائلاً "كفى محاولات حمقاء، إنها الخطة الأكثر مخادعة في القرن".
هذا وكان ترامب قد اعلن في وقت سابق عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
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