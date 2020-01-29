الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 8 مواطنين روس وأوكرانيين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثمانية مواطنين و أوكرانيين بالإضافة إلى شركة روسية واحدة، وعلى وجه الخصوص، تم فرض عقوبات على حاكم سيفاستوبول المؤقت، ميخائيل رازفوزجايف"، موضحة ان "شركة "غراند سيرفيس إكسبرس" التي فرض عليها العقوبات هي شركة مشغل لقطارات النقل بين روسيا وشبه جزيرة القرم عبر جسر القرم".
هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع في 20 كانون الأول الماضي ميزانية الدفاع لعام 2020، والتي تنص، على وجه الخصوص ، فرض عقوبات على أنابيب الغاز التيار الشمالي.
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