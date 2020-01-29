طيران لوفتهانزا الألماني يعلق الرحلات من وإلى الصين بسبب كورونا

أعلنت شركة طيران "​لوفتهانزا​" الألمانية للطيران، "تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي من وإلى ​الصين​ حتى 9 من شباط المقبل"، موضحة إنها "ستواصل الرحلات إلى ​هونغ كونغ​، بينما ستتوقف عن قبول الحجوزات للرحلات إلى بر الصين لأسباب تتعلق بانتشار فيروس "كورونا".

وبحسب الحصيلة ​الجديدة​ التي نشرتها ​السلطات الصينية​ فقد ارتفع عدد المواطنين المصابين بفيروس "كورونا" الجديد إلى 6078، مع تأكيد أكثر من 1500 إصابة.