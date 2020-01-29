السيسي: لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أميركية

أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من قبل المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل تناول فيه "تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الاوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار".
وأوضح المتحدث، في بيان، أنه تم خلال المكالمة "التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية وطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل وفقا لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط".
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