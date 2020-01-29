أكدت وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين "تسجيل حالة إصابة خامسة بفيروس كورونا في فرنسا".
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في وقت سابق، أن "هناك حالات إصابات أخرى بفيروس الكورونا ستظهر على الأرجح في البلاد، بعد ظهور أول ثلاث إصابات في فرنسا".
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