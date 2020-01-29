تسجيل حالة إصابة خامسة بفيروس كورونا في فرنسا

أكدت وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين "تسجيل حالة إصابة خامسة ب​فيروس كورونا​ في ​فرنسا​". وكانت ​وزارة الصحة​ قد اعلنت في وقت سابق، أن "هناك حالات إصابات أخرى بفيروس الكورونا ستظهر على الأرجح في البلاد، بعد ظهور أول ثلاث إصابات في فرنسا".

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