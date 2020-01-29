هيئة أبناء العرقوب نددت بصفقة القرن: تمثل قمة العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني

نددت "​هيئة أبناء العرقوب​ و​مزارع شبعا​" ب​صفقة القرن​، التي تمثل "قمة الاذلال والعدوان الصارخ والوقح على حقوق ​الشعب الفلسطيني​ والأمة العربية وكل أحرار العالم". وفي بيان لها، وصفت الهيئة إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بأنه "صفقة ذل وصفقة عار ولدت ميتة ولن تستطيع تصفية ​القضية الفلسطينية​".

وشددت على أن "إغراءات ​المال​ لن تنتزع الإرادة والعزم على مواصلة ​المقاومة​ والنضال لاسترداد الحقوق الفسلطينية وتحرير الأرض والمقدسات وبناء ​الدولة​ وعاصمتها ​القدس​ الشريف"، دعت إلى "إنهاء حال الإنقسام الفلسطيني وإستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة برنامج مرحلي للتحرير، ووقف كل أنواع المفاوضات".

وحذرت الهيئة من "إمكان أن تطاول هذه الصفقة حقوق أهلنا في مزارع شبعا وتلال ​كفرشوبا​ وغيرها من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الإحتلال، ما يرتب على ​الحكومة اللبنانية​ أن يتضمن بيانها الوزاري وأداؤها السياسي وضوحا لا لبس فيه لجهة التمسك في حقنا في تحرير أرضنا".

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