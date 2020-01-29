حردان: صفقة القرن ما هي إلا خطة حرب وجودية لاقتلاع شعبنا من أرضه

دان رئيس المجلس الأعلى في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ النائب ​أسعد حردان​ بـ"شدة "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واكد الرفض المطلق لها، بكل ما انطوت عليه من عناوين واجراءات ترمي إلى تصفية المسألة الفلسطينية بالكامل"، معتبراً "اعلان هذه الصفقة المشؤومة، رسالة دعم أميركية ل​إسرائيل​ لمواصلة حربها العدوانية الاجرامية العنصرية ضد شعبنا في فلسطين ولتهويد كل فلسطين، وان هذه الصفقة ما هي إلا خطة حرب وجودية لاقتلاع شعبنا من أرضه وجذوره، ولتجهيل هويته التاريخية، وطمس حقوقه، وهذا يؤكد أن ​الولايات المتحدة الأميركية​، وبعدما سقطت نهائيا من عالم الانسانية، تعمل على إحلال شريعة الغاب محل المواثيق والقوانين الدولية".

ولفت الى ان "​الادارة الأميركية​ لم تعد حتى تمارس ​سياسة​ ازدواجية المعايير، بل هي تكيل بمكيال واحد لمصلحة اسرائيل الذي يستمر على أرض فلسطين بقوة الاحتلال والعدوان والدعم الأميركي"، موضحاً ان "شعبنا أمام تحدٍ مصيري ووجودي، لأن السياسات الأميركية تمنح الكيان الغاصب كل أشكال الدعم والمؤازرة لمواصلة احتلاله وجرائمه العنصرية، وتستأثر بوضع الصفقات والخطط التي تبيح قتل الشعوب وإحتلال ارضها، وتضرب عرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية التي تؤكد حق عودة الفلسطينيين إلى ارضهم وحق ​تقرير​ المصير."