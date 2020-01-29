عضو هيئة قطاع البترول: الحفر ببلوك رقم تسعة سيبدأ في شهر تموز المقبل

أكد عضو هيئة إدارة ​قطاع البترول​ ​ناصر حطيط​ أن "الحفر ببلوك رقم تسعة سيحصل وتم حجز الباخرة للحفر بالبلوك 9 من اول الصيف، من شهر تموز حتى آخر كانون الاول 2020".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حطيط أنه "يتم التحضير للبئر ولدينا مكمنين محتملين ​جنوب لبنان​، مكمن رملي ومكمن كلسي قريب لحقل الظهر الكلسي".

وأشار الى أنه "لا يمكن ان يتوقف مشروع الحفر لانه في ​ليبيا​ حتى رغم وجود الحرب الاهلية لم يتوقف استخراج ​النفط​ الا منذ بضعة أيام"، لافتاً الى أنه "حتى لو كانت البيئات غير مستقرة الشركات تستثمر".

وشدد حطيط على ان "الشركات التي لها مصلحة بالاستثمار والحفر بآبار النفط ستحفر حتى لو كان هناك حرب".

وأكد أن "الانشطة البترولية بالرقعة رقم تسعة ولكن التأثر بالرقعة رقم 8 ، لدينا 600 كيلو متر يطالب فيهم الاسرائيلي"، لافتاً الى أنه "بهذا البلوك لا يوجد مساحات ثلاثية الابعاد، والعمل بالبلوك تسعة لم يتأخر".