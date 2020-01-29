وزارة الصحة: لا كورونا في لبنان حالياً ولا يمكن لأحد ان يمنع وصوله

أكدت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في ​​وزارة الصحة​​ ​عاتكة بري، في حديث تلفزيوني، "عدم تسجيل اي حالة في ​لبنان​ مصابة بفيروس ​الكورونا​"، داعية "الوسائل الاعلامية الى مساعدة وزارة الصحة في نشر التوعية بين الناس والاجراءات الوقائية"، موضحةً انه "لا احد يستطيع في ​العالم​ ان يدعي انه بمقدوره منع وصول الفيروس، ويجب ان يكون الوعي سيد المواقف في هذه المرحلة من اجل عدم السماح بانتشاره، والوزارة تقوم بمراقبة كل الاشخاص الواصلين من ​الصين​، ولكن فترة حضانة المرض تمتد من يومين لأسبوعين وبعدها تبدأ العوارض بالظهور، لذا فالاهم من الاجراءات الحرارية، هو تعبئة المسافر استمارة تتضمن رقم هاتفه لكي نتواصل معه لمعرفة اذا ظهر اي عارض يثير الشك".

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