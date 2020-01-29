أعلن السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتوجه في غضون 15 يوما، الى مجلس الامن الدولي ليدافع عن قضية شعبه وللتعبير عن رفضه للخطة الاميركية.
وأوضح منصور في تصريحات صحافية أنه سيطرح بالمناسبة مشروع قرار في مجلس الامن الدولي، دون تحديد تاريخ ذلك بدقة، لافتا الى ان "عباس سيشارك قبل ذلك في قمة عربية السبت وقمة افريقية مقررة في بداية شباط".
كانت هذه تفاصيل خبر رياض منصور: عباس سيتوجه الى الامم المتحدة في غضون 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.