رياض منصور: عباس سيتوجه الى الامم المتحدة في غضون 15 يوما

أعلن السفير الفلسطيني لدى ​الامم المتحدة​ ​رياض منصور​ ان الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ سيتوجه في غضون 15 يوما، الى ​مجلس الامن الدولي​ ليدافع عن قضية شعبه وللتعبير عن رفضه للخطة الاميركية.

وأوضح منصور في تصريحات صحافية أنه سيطرح بالمناسبة مشروع قرار في مجلس الامن الدولي، دون تحديد تاريخ ذلك بدقة، لافتا الى ان "عباس سيشارك قبل ذلك في قمة عربية السبت وقمة افريقية مقررة في بداية شباط".