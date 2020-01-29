البرلمان الأوروبي... وداع مؤثر لنهاية حقبة

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نصر المجالي: أجرى البرلمان الأوروبي تصويتا تاريخيا الأربعاء على آخر مرحلة كبرى لإنجاز انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 31 يناير 2010.

وعُرض اتفاق عملية الخروج "بريكست" في صيغته التي أبرمها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي مؤخرا، على 751 مشرّعا في بروكسل، حيث تم التصويت عليه.

ومع التصويت تنتهي حقبة تاريخية من 1973 الى 2020 هي مدة عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المملكة المتحدة شاركت في آخر جلسة لها كعضو في برلمان الاتحاد، يوم الثلاثاء الماضي. وودع نواب بريطانيا الـ73 لدى برلمان الاتحاد الاوروبي مقاعدهم ونظم لهم نظراؤهم الأوروبيون حفل وداع خاص بعد التصويت.

وبهذا التصويت يفترض أن تصل مفاوضات بريكست المطولة التي بدأتها بريطانيا مع الأوروربيين رسميا في شهر يونيو2017 ، محطتها الأخيرة.

واحتفل بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بهذه المناسبة ببعض الأغاني، وارتدى آخرون الأوشحة الأوروبية "الموحدة دائمًا". وقال أورسولا فون دير لين، رئيس المفوضية الأوروبية ، للمملكة المتحدة: "سنحبك دائمًا".

مناسبة حزينة

وقبل التصويت، قال الناطق باسم البرلمان في خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي غاي فيرهوفشتات إن رحيل المملكة المتحدة سيكون مناسبة حزينة للجمعية.

وقال أمام المجلس "من المحزن أن نرى دولة تغادر أعطت دمها مرتين لتحرير أوروبا". وأضاف أن أعضاء البرلمان الأوروبي البريطاني قد جلبوا " البشاشة والذكاء والسحر وكذلك (العناد) وسنفتقدهم".

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وختم غاي فيرهوفشتات بقوله: "سنظل نحبك دائمًا، ولن نكون بعيدًا. تحيا أوروبا".

وقالت فون دير لين إن التصديق على اتفاق الانسحاب كان "مجرد خطوة أولى" نحو شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأضافت أنه ينبغي على الطرفين توحيد قواهما في مجالات مثل تغير المناخ، والسعي لإقامة شراكة أوثق بعد خروج المملكة المتحدة يوم الجمعة، لكنها حذرت المملكة المتحدة من ألا تحاول إخضاع الدول الأوروبية الأخرى.

نايجل فاراج

وفي خطابه بعد التصويت، قال نايجل فاراج زعيم حزب (Brexit)، إنه يأمل في أن تكون مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بداية نهاية الكتلة.

وقال "نحن نحب أوروبا، نحن نكره الاتحاد الأوروبي فقط. آمل أن يبدأ هذا في نهاية هذا المشروع [...]. إنه يمنح الناس السلطة دون مساءلة".

ثم لوح فاراج ونواب حزبه بالأعلام البريطانية الخاصة بهم ، بما يتعارض مع قواعد برلمان الاتحاد الأوروبي وبروتوكولاته، وقدموا ثلاثة هتافات لزعيم حزب Brexit.

ومثل هذا التصرف حدا بنائب رئيس البرلمان الأوروبي مايرد ماكغينيس لمخاطبة فاراج بالقول:" ضع أعلامك بعيدا ، أنت تغادر. وخذهم معك إذا كنت تغادر الآن".