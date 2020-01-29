شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى الفقى: هناك جهود بُذلت خلال السنوات الأخيرة لدفع الاقتصاد المصرى للأمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن وزير المالية من أهم الوزراء المتعاونين، لافتا إلى أن الشعب المصرى لديه شغف لمعرفة الأوضاع الاقتصادية، واين كانت تقف الدولة المصرية والوضع الراهن، والأوضاع المستقبلية، والتحديات ونتائج ذلك على الشعب المصرى.

ومن جانبه قال محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن وزير المالية استطاع أن يحظى بثقة القيادة السياسية، ومع زملاءه بالمجموعة الاقتصادية استطاع قيادة دفة الأمور الاقتصادية بجدية، وانعكس ذلك على النتائج على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال ورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الاصلاح الاقتصادى وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التى تمت فى دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ومن جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، أمين شئون لجنة الاقتصاد والاستثمار بحزب مستقبل وطن، لدينا 108حزب سياسى وهناك تعددية حزبية وهناك تعددية تقبل للرأى والرأى الآخر، وهناك جهود مبذولة من قبل الدولة من أجل تحسين معيشة المواطن المصرى، مشيرا إلى الدور الذى لعبه مستقبل وطن فى شتى المجالات المساهمه فى تحسين حياة المواطن على الرغم من الانتقادات التى يتعرض لها بسبب الجهد المبذول والشعبية الحقيقة التى يتمتع بها فى الشارع المصرى.

وأضاف أمين اللجنة، هناك جهود حقيقية بذلت للدفع بالاقتصاد المصرى إلى الامام، وتابع لابد أن يكون هناك جهد إصلاحى مستدام بكل أشكاله "سياسى، اجتماعى، ثقافي"، بحيث يكون نمط حياة، خاصة بعدما أنتهينا من برنامج الإصلاح السياسى والمالى ونجحنا فيه خلال الثلاثة اعوام الماضية، وهناك برنامج اخر مرتبط بالبرنامج الاول خاص بالجهود الهيكلية حتى لا ينزلق الاقتصاد المصرى مرة أخرى.

وأشار الفقى، أن هناك عاملين مهمين لتحسين المعيشة للمواطن "البعد الديموجرافي" علاقة الإنسان بالأرض، والعامل الثانى خاص بـ" البعد التنموي"، لافتا إلى أن الصين نجحت فى استخدام قوتها الضاربة فى تحسن اقتصادها بعد احتوائها لقضية الزيادة السكانية، وتحسين جودة الإنتاج، والحكومة المصرية تعاملت مع قضية الزيادة السكانية بنوع من الحياء وليس كما فعل الحزب الشيوعى فى الصين الذى أجبر المواطنين على تحديد النسل بطفل واحد فقط.

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ومحمد الجارحى الأمين العام المساعد بالحزب، فخرى الفقى، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات، وعددا من قيادات وزارة المالية.

الجدير بالذكر أن الحزب عقد عدد من ورش العمل مؤخرا، من خلال الاستماع لعدد من الوزراء آخرهم وزير الزراعة حول " رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية فى ضوء الخطة العامة للدولة " كما تم الاستماع لرؤية وزراء، الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإسكان، والأوقاف، ومن المتوقع عقد مزيد من هذه الجلسات خلال الأيام المقبلة لاستكمال استعرض الوزراء لآلية العمل خلال الفترة المقبلة.

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