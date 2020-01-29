شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: التحول للدعم النقدى قيد الدراسة وسيخضع لنقاش مجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء اعتمد مشروع إقامة أول ميناء جاف في منطقة 6 اكتوبر ، متابعا:" نفسنا نفتح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر للعمل، لأن الحكومة ليس لديها القدرة علي توفير وتخليق مليون فرصة عمل سنوية، ولابد من تدخل القطاع الخاص لحل تلك المشكلة ".

جاء ذلك خلال ورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الاصلاح الاقتصادي وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التي تمت فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمي للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد وزير المالية، أن الحكومة تحرص على وصول الدعم لمستحقيه، خاصة وأن هناك غير مستحقين يحصلون عليه، وهناك حرص شديد على وصول الـ89 مليار جنيه قيمة الدعم لمستحقيه، وفيما يخص التحول للدعم النقدي هذا الأمر محل دراسة وسيخضع لنقاش مجتمعى للوقوف على تفاصيل هذه الخطوة، ولكن يبقى الهدف الأسمى وهو وصول الدعم لمستحقيه.

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، فخري الفقي، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات، وعددا من قيادات وزارة المالية.

الجدير بالذكر أن الحزب عقد عدد من ورش العمل مؤخرا، من خلال الاستماع لعدد من الوزراء آخرهم وزير الزراعة حول " رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية فى ضوء الخطة العامة للدولة " كما تم الاستماع لرؤية وزراء، الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإسكان، والأوقاف، ومن المتوقع عقد مزيد من هذه الجلسات خلال الأيام المقبلة لاستكمال استعرض الوزراء لآلية العمل خلال الفترة المقبلة.

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