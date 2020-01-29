شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بوزارة التخطيط: أول مرة البرلمان يناقش تفاصيل الحساب الختامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، موقفا طريفا حين تحدث محمد فريد، وكيل أول وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الجهد المبذول من لجنة الخطة والموازنة وأعضائها فى مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019, حيث قال مسئول وزارة التخطيط "جهد لم نلمسه من قبل فى المجالس النيابية الماضية، وما يحدث سابقة، فلم تناقش لجنة الخطة والموازنة الحساب الختامى من قبل بهذا القدر من الاهتمام والمناقشات التفصيلية وللعصف الذهنى وتناول التفاصيل"، وتابع "الناس استغربوا إيه اللي بيدور فى لجنة الخطة والموازنة، من غير المعتاد مناقشة التفاصيل فى الختامى".

وتدخل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، متسائلا "يعنى الناس زعلانين ولا مبسوطين"، فرد عليه محمد فريد، وكيل أول وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "هما هيزعلوا شوية"، ليتدخل سالم مرة أخرى قائلا "مش مهم يزعلوا شوية، للمهم إننا رايحين للأفضل"

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واتفق معه محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط، لافتا إلى أن اهتمام اللجنة البالغ بمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالحساب الختامى لكافة الوزارات والجهات والهيئات دفع الكل إلى العمل على إيجاد حلول للمشكلات المنتشرة فى الجهات المختلفة، كما ثمن دور الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى للدولة، قائلا "نلمس كل النقاط والملاحظات التى يرصدها، ونجد نتائج إيجابية، الجهاز دور مكمل للجهات فى إيجاد الحلول".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة التقريرين السنويين للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد انتهت حتى هذه اللحظة من فحص ومناقشة الحسابات الختامية لموازنات عدد 13 ديوان عام وزارة، و17 هيئة عامة خدمية، و12 هيئة عامة اقتصادية، وهيئة قومية واحدة، للسنة المالية 2018/209، ومن المنتظر أن يتضمن تقرير اللجنة ما يقرب من 150 توصية، وأن تبلغ عدد صفحاته نحو أكثر من 500 صفحة.