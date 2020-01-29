شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الاقتصاد المصرى نجح فى امتصاص كل الصدمات.. وهناك من يتعمد تدمير الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر نجحت فى تخفيض العجز العام للدين وتحقيق فائض منه وتوجيهه إلى تمويل المشروعات وإنشاء المدن والمصانع، وأن عملية تعويم الجنيه أثرت سلباً فى بعض الأمور بينما كان لها إيجابيات فى أمور أخرى، وتخفيض الدين العام سيساعد على توجيه موارد الدولة الفائضة إلى الإنفاق على ملفات الصحة والتعليم والخدمات العامة.

وأشار وزير المالية، أن تحسن الاقتصاد المصرى، ساهم فى عودة شركات البترول العالمية وغيرها من الشركات التى كانت خرجت من مصر للعمل مرة اخرى، وأن الاقتصاد المصرى نجح فى أن يمتص كافة الصدمات التى تعرض لها على الرغم من عدم صمود العديد من الدول لمثل هذه الصدمات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الاصلاح الاقتصادى وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التى تمت فى دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد معيط، أنه بعد عام 2019 زادت الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى وبدأ الجنيه المصرى يتحسن أمام الدولار، ولو تعرضا لتلك الصدمات مرة اخرى سوف نمتصها أفضل من الوضع اللى كنا عليه عام 2018، وهذا ليس فى السياسات النقدية فقط ولكن فى كافة المجالات، متابعا:" الرئيس دائما يحذرنا ويقول لابد أن نؤمن ونأخذ احتياطياتنا للتعامل مع أى أمور قد نتعرض لها عالميا".

وأكد وزير المالية، أن التحدى الكبير لمصر هى النجاح فى ملف عودة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الصناعة فى مصر تم تدميرها عمدا، من أجل فتح الحدود امام الصناعات الخارجية ولكى نكون سوق مستهلك فقط وليس مصنع، وبالتالى السلع التى نأتى بها من الخارج تتسبب فى غلق مصانعنا وتضعف الجنيه مقابل الدولار، مشددا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى، والاستثمار فى التنمية البشرية، متابعا:" لو بأيدى لجعلت مجلس النواب لا يقبل الموازنه من وزير المالية بقيمة عجز اكبر من 5% "

ولفت وزير المالية، أن الكل ينظر إلى مصر بأنها النجم الساطع فى العالم التى نجحت فى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، والتى من بينها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وأصبح المواطن يتحمل فى عملية القلب مبلغ لا بتحاوز 300جنيه بدلا من 30 ألف جنيه.

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ومحمد الجارحى الأمين العام المساعد بالحزب، فخرى الفقى، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات، وعددا من قيادات وزارة المالية.

الجدير بالذكر أن الحزب عقد عدد من ورش العمل مؤخرا، من خلال الاستماع لعدد من الوزراء آخرهم وزير الزراعة حول " رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية فى ضوء الخطة العامة للدولة " كما تم الاستماع لرؤية وزراء، الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإسكان، والأوقاف، ومن المتوقع عقد مزيد من هذه الجلسات خلال الأيام المقبلة لاستكمال استعرض الوزراء لآلية العمل خلال الفترة المقبلة.

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