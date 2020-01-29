شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو صدقى يطالب بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمرو صدقى بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الحكومية خاصة بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة وجميع الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا، وأكد على أهمية الإجراءات التى اتخذتها وزارة الطيران المدنى بشأن مخاوف المواطنين من انتشار فيروس كورونا مشيدا بزيارة الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى لمكتب الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى لمتابعة ما يتم من إجراءات وقائية واحترازية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية للركاب والعاملين بمطار القاهرة خاصة فى ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا المستجد مؤخرًا بجمهورية الصين.

وطلب النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فى بيان له اليوم من جميع العاملين بالحجر الصحى بالالتزام الشديد بتطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة فى ضوء تكليفات الوزير والتشديد على العاملين بالمطار بضرورة إتباع المعايير والضوابط الدقيقة من أجل تطبيق أعلى درجات الوقاية ومنع انتشار العدوى وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال الفحص الطبى الشامل لجميع الرحلات الجوية وبخاصة القادمة من المدن الصينية الى مصر مع التأكيد على اتباع السلوكيات الصحيةً السليمة حفاظًا على سلامة جميع الركاب والمسافرين وتوخى الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة ووزارة الطيران المدنى وإجراء الفحص الطبى الإجبارى لجميع الركاب وأطقم الركب الطائر للرحلات القادمة من الصين.

وشدد النائب عمرو صدقى على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا خاصة فى ظل المخاوف العالمية من انتشار هذا الفيروس واتخاذ كافة دول العالم جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهته خاصة داخل المطارات.

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وفى وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 15 دولة سجلت حالات انتقال فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وكان تقرير لمنظمة الصحة العالمية، كشف عن آخر التطورات حول عدد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل بالصين والعالم، طبقا لآخر تحديث لها، وأوضحت الإحصائيات إصابة 4593 شخص فى العالم ووفاة 106 مريض بسبب فيروس كورونا حتى الآن.