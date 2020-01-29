المسماري: تركيا نقلت 3 آلاف من المرتزقة السوريين إلى طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات رصدت أمس الثلاثاء، إنزالاً لأسلحةً وآليات عسكرية تركية رست في ميناء طرابلس، مضيفًا أن عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا تجاوز الـ 3 آلاف عنصر، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال المسماري، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، إن تركيا تنقل الإرهابيين السوريين الخطيرين جدًا من سوريا إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة وميناء طرابلس، مضيفًا أن مساء أمس تم إنزال صواريخ مضادة للطائرات وأنظمة دفاع جوي من سفينة حربية تركية في ميناء معيتيقة.

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وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن تركيا تحاول جعل مناطق الساحل الليبي تمركزات خالصة لتنظيمي القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج لا تمثل اتفاق الصخيرات ولا الإرادة الليبية ولكنها تمثل واجهة سياسية للمليشيات الإجرامية والإرهابية التي تسيطر على طرابلس.

ودعا المجتمع الدولي إلى وقف الغزو التركي على ليبيا، موجهًا رسالة إلى الشعب الليبي قائلاً: "قواتكم تتعامل مع القوات المعادية التي تغزوا البلاد في الوقت والمكان المناسب".