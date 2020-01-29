البيت الأبيض يحذر"جون بولتون" من نشر مذكراته

أصدر البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرا رسميا إلى مستشار الأمن القومي السابق "جون بولتون" لثنيه عن نشر كتابه "الغرفة حيث حدث الأمر" الذي يحوي مذكراته. مذكراته. وأوضحت، شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن بولتون لم يعلق على هذا التطور حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق.

وكان ترامب قد أقال بولتون في شهر سبتمبر 2019 بعد حوالي عام ونصف من توليه منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي.

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