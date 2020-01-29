شارك آلاف من رجال الإطفاء يوم أمس، بباريس، في تظاهرات احتجاجية بسبب أوضاعهم المهنية، ما أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة مع رجال الشرطة، أدت إلى إصابة 28 شخصا، بينهم 14 شرطيا.
وحسبما جاء في جريدة لوموند الفرنسية، بدأت المظاهرات في جومشحون مع رجال الشرطة، انتهت بوقوع اشتباكات عنيفة، أطلقت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع وضربت بعض المحتجين.
أصيب خلالها 28 شخصا بينهم 14 شرطيا، وفقا لتقرير قيادة الشرطة.
توقفت المظاهرات بعد 8 أشهرمن الإضراب الوطني. جاء بعدها إقرار وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، بالتزامه بتحديث المكافأة المهنية المتعلقة بمخاطر العمل التي لم تتغير منذ سنة 1990، ورفعها إلى 25% قبل بداية الصيف القادم.
وتشهد فرنسا اضطرابات عمالية على نطاق واسع منذ ديسمبر مع تعبئة النقابات أعضاءها ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح النظام التقاعدي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 28 شخصًا في اشتباكات بين الشرطة ورجال إطفاء بباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.