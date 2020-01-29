الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس حزب القوات اللبنانية

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيًا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن رئيس حزب القوات اللبنانية عبر خلال الاتصال عن تأييده للموقف الفلسطيني الثابت، ورفضه لما تسمى بـ"خطة السلام الأمريكية"، مشددًا على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدًا دعمه للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس. أن رئيس حزب القوات اللبنانية عبر خلال الاتصال عن تأييده للموقف الفلسطيني الثابت، ورفضه لما تسمى بـ"خطة السلام الأمريكية"، مشددًا على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدًا دعمه للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

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