مشاريع للمياه في اليمن وحقائب شتوية لباكستان

ففي مخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء اليمنية، وخلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الماضي، ضخ المركز 196 ألف لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 631.856 لتراً من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.
بدورها، واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في المخيم خلال الفترة نفسها، حيث راجع قسم الطوارئ 693 فردا، وعيادة الباطنية 121، والفريق المتنقل 57 مريضا، وعيادة تضميد الجروح 26 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ1.005 مرضى، وراجع عيادة النساء والتوليد 58 امرأة، وأجري الفحص المخبري لـ305 مرضى، وراجع قسم الرعاية الصحية 277 مراجعا، وقسم التحصين 9 مستفيدين، وعيادة التغذية 14 فردا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.
من جهته، قدم مركز الجعده الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من المركز في الفترة نفسها، حيث راجع قسم الطوارئ 481 مستفيدا، والباطنية 292 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 38 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 507 مرضى، وقسم نقل الدم 4 مراجعين، فيما نفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما راجع المختبر 517 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 23 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 1.324 مستفيدا، وقسم الخدمات التمريضية 698 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ1,492 فردا.
إصحاح
في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وخلال الفترة من 17-23 يناير الحالي، تم ضخ 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 319 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34.614 فردا.
وفي المديرية نفسها، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير الحالي، حيث راجع قسم الرعايا التكاملية 2,850 مستفيداً، وعيادة التحصين 32 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 259 فردا، وعيادة الولادة 8 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 816 شخصا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، وعيادة الصحة الإنجابية 375 مريضا.
كما أجري الفحص المخبري لـ1.250 مريضا، وصرفت الأدوية لـ2,933 مريضا، واستقبل قسم التنويم 27 مستفيدا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1.218 شخصا، وقسم تخطيط القلب 10 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 7 مستفيدين.
باكستان
وزع المركز 400 حقيبة شتوية في مديرية حويلي بإقليم كشمير في باكستان، استفاد منها 2.000 فرد.
كما وزع 800 حقيبة شتوية في مديرية لاندي كوتل بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان، استفاد منها 4.000 فرد.
ووُزع أيضا 500 حقيبة شتوية في مديرية جانقلوت بإقليم جلجت بلتستان في باكستان استفاد منها 2.500.
اليمن
16 - 22 نوفمبر 2019
196
ألف ليتر مياه صحية تم ضخها
631
ألف ليتر من مياه الاستخدام للخزانات
17 ـ 23 يناير
287
ألف لتر من المياه الصحية للخزانات
319
ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات
باكستان
400
حقيبة شتوية في كشمير
2.000
مستفيد
800
حقيبة شتوية في خيبر بختون خوا
4000
مستفيد
500
حقيبة شتوية في جلجت بلتستان
2.500
مستفيد
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