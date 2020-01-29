وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.
حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام سيف.
كما حضره من الجانب الأمريكي عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.
تعاون
كما استقبل الأمير خالد بن سلمان رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجالات العسكرية.
حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام سيف.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان يلتقي مكينزي ورضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.