خالد بن سلمان يلتقي مكينزي ورضا

استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.

تعاون

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كما استقبل الأمير خالد بن سلمان رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجالات العسكرية.

حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام سيف.