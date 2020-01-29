عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية بمجلس الشورى أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري اجتماعاً مع سفير جمهورية أوكرانيا فاديم فاخروشيف. كما عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الحربي، اجتماعاً مع سفير جمهورية سويسرا لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر. وجرى خلال الاجتماعين بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمانين الأوكراني والسويسري. يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجان صداقة برلمانية تجتمع بسفيري أوكرانيا وسويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.