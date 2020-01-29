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عاجل-الإمارات: إنقاذ بحارة وطاقم ناقلة نفط في الخليج

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أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات العربية المتحدة، أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج العربي، على بعد 21 ميلاً من سواحل الإمارات، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة.

وعملت فرق الموانئ والبحث والانقاذ على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.

وأكدت الهيئة أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.


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