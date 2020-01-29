عاجل-الإمارات: إنقاذ بحارة وطاقم ناقلة نفط في الخليج

وعملت فرق الموانئ والبحث والانقاذ على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.
وأكدت الهيئة أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.
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