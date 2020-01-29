مقتل 37 مدنياً بمجزرة في جمهورية الكونغو

قتل ما لا يقل عن 37 مدنياً في بيني شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بحسب حصيلة، اليوم الأربعاء، استناداً إلى مصادر محلية وهي أعلى بكثير من حصيلة أولى أشارت إلى سقوط 15 قتيلاً.

وقال دونات كيبوانا المسؤول الإداري عن منطقة بيني "تم العثور على 22 جثة جديدة لمدنيين قتلوا بالسلاح الأبيض. وهذا يرفع عدد القتلى إلى 36".

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